Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина2050 мм
- Глубина1050 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Люстра подвесная Базель бронза
Диван Манчестер
Диван Кубус
Кресло пластиковое Costa, белый
Кресло пластиковое Costa, голубой
Кресло пластиковое Costa, красный
Кресло пластиковое Costa, агава
Стул пластиковый Costa Bistrot, голубой
Стол журнальный Гурон 3