Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья43 мм
- Глубина сиденья47 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стол ЛИРА/180, 2000x1100
Картина AM3-004
Стул Seven, горчичный
Стул Chilli Q Square, черный велюр/ черный каркас
Кресло для руководителя АТЛАНТ В ДЕРЕВО
Стол Лонди обеденный
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Офисный с пюпитром