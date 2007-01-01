Характеристики товара
Описание
Стул для кухни Бриф НЬЮ велюр пыльно-розовый ножки черные металл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина470 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес4.7 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Вес упаковки6.1 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Габариты упаковки для логистики830
- Изделия стопируютсяДа