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Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки - фото 1Видеообзор стула Eames от ChiedoCover - видео 2

Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки

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Стул Eames DSW DEEP, темные ножки
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Стул Eames DSW DEEP, темные ножки

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес4.8 кг
  • Материал каркасаметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбелый, бежевый

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