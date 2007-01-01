Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина560 мм
- Высота870 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес7.1 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки1010 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Вес упаковки32 кг
- Объём упаковки0.42 м3
- Габариты упаковки для логистики1010
- Изделия стопируютсяНет