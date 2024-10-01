Характеристики товара
Описание
Стулья и полукресла на поворотном механизме имеют несомненные преимущества т.к. вам не надо отодвигать их для того, что бы сесть за стол. Увеличенная толщина сидения и ППУ высокой плотности дарят комфорт как на диване.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Это прочный стул с поворотным механизмом а также толстым и удобным сиденьем.
- Обивка премиум класса. Для обивки применяется велюр Paddington с лучшими характеристиками на рынке, которые превышают характеристики остальных велюров почти в два раза. Судите сами: вес 770г/кв.м, более 120 тыс. циклов на истирание по тесту Мартиндейл, удивительная износостойкость и практичность, пропитка от влаги, запахов и загрязнений, можно отчистить даже от зеленки.
- Надежный коммерческий каркас. Каркас из толстой трубы равномерно утоньшается по всей длине опоры и оканчивается серебряным колпачком из сверхпрочной краски. Поворотный механизм позволяет не передвигать массивный стул, а просто поворачиваться на нем для того, чтобы удобно садиться и вставать из-за стола.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота820 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаПоворотное основание
- Тип ножекконусные
- Цветсерый