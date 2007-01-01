Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина630 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья335 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Вес6.57 кг
- Максимальная нагрузка900 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветголубой, серый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки710 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Вес упаковки15.14 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Габариты упаковки для логистики710
- Изделия стопируютсяНет