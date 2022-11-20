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Стул барный Smile Grey Экокожа Серый

Артикул: CH-052-416
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота840/1050 мм
  • Высота до сиденья590/800 мм
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасмонолитный
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый

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