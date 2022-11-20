Характеристики товара
Описание
Высота: 840 мм
Ширина: 470 мм
Глубина: 540 мм
Высота до сидения: 470 мм
Производство - Россия
Высота: 840 мм
Ширина: 470 мм
Глубина: 540 мм
Высота до сидения: 470 мм
Производство - Россия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стол Лидер 1
Кресло Эмир
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Письменный стол Милан
Кресло-реклайнер Финита, коричневый
Кресло-реклайнер Финита, серый
Кресло-реклайнер Финита, бежевый
Кресло-реклайнер Финита, синий
Кресло-реклайнер Финита, светло-серый
Стационарные опоры для офисных кресел