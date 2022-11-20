Чехол уплотнен термостёжкой и прострочен "ромбом" по детали сиденья и передней части спинки
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Новогодний чехол на стул 01
Новогодний бант на стул 11
Покрывало 220-122
Покрывало 220-123
Покрывало 220-124
Покрывало 220-126
Покрывало 220-127
Тарелка обеденная неглубокая с зайцем и ягодами
Стул Вилла, темно-фиолетовый
Чехол Е01 на стул Eames, серый переплетение
Чехол Е02 на стул Eames, уплотненный серый
Чехол Е03 на стул Eames, бежевый
Чехол Е03 на стул Eames, серый
Чехол Е03 на стул Eames, коричневый
Чехол Е03 на стул Eames, зеленый