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Настоящее фото товара Стул Олис, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Олис, зеленый
6 оценок
3 9905
4 190 ₽
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Олис, зеленый

Артикул: CH-050-873
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Олис с металлическим каркасом представляет собой сочетание современного дизайна и практичности. Он подходит как для кухни, так и для заведений с высокой проходимостью. Мягкое сиденье обеспечивает комфортное сидение, что позволяет удобно проводить время за столом.

Преимущества:

Удобство: мягкое сиденье создает комфортную атмосферу для отдыха и общения.
Износостойкость: обивка устойчива к повреждениям, что упрощает уход и поддержание чистоты в общественных местах.
Долговечность: металлический каркас обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.
Современный дизайн: стильный внешний вид легко вписывается в любой интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья360 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материалметалл, дерево, кожзам
  • Цветзеленый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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