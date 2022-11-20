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Стул Emma

Артикул: CH-050-311
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал обивки - букле, материал ножек - металл. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.

Размер упаковки: 55х58х46 см.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота795 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Высота спинки340 мм
  • Вес7.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьябукле
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Объём упаковки0.15 м3

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