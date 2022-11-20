Характеристики товара
Описание
Материал обивки - букле, материал ножек - металл. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.
Размер упаковки: 55х58х46 см.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина560 мм
- Высота795 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Высота спинки340 мм
- Вес7.2 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьябукле
- Цветбежевый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Объём упаковки0.15 м3