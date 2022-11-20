Характеристики товара
Описание
Материал: спандекс
Плотность: 200 г/м²
Материал: спандекс
Плотность: 200 г/м²
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Барный стул Барвик черный
Барный стул Баткен светлый регулируемый
Барный стул Баткен черный регулируемый
Барный стул Батнер пластик белый
Барный стул Батнер пластик голубой
Барный стул Батнер пластик зеленый
Комплект стульев Семейный
Барный стул Бургас регулируемый
Барный стул Вайден белый/ черный
Стул пластиковый Стандарт, желтый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Рок синий
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная