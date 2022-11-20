Столик пластиковый для лежака Rodi антрацит

7 оценок

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Шезлонг-лежак пластиковый Omega

Характеристики товара

Описание

Небольшой квадратный столик размером 46х46 см изготовлен из полипропилена, прекрасно подойдет для шезлонга. Ножки стола нескользящие и имеют трубчатое строение, благодаря чему столик не весит много.
Мебель из пластика NARDI включает в себя разнообразную цветовую гамму, широкую линейку размеров, моделей и форм.
Очень низкий коэффициент теплопроводности материала позволяет продукции долго оставаться на солнце без поглощения тепла

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес2,3 кг
  • Материалпластик
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке7 шт
  • Объём упаковки0.10 м3

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