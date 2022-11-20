Характеристики товара
Описание
Стул Air изготавливается из полипропилена, упрочненного стекловолокном, полученным с использованием новейшего поколения технологий формования пластмасс под давлением.
Пластиковые стулья серии Air с перфорированными сиденьем и спинкой станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, пластиковые стулья Air можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- изготовлен из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается корозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам;
- армирован стекловолокном;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 520х770х900 мм.
Объем упаковки: 0.36 м³.
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина500 мм
- Глубина600 мм
- Материалпластик
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияТурция