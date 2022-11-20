Дизайнерские стулья «Apriori NS» в стиле нео модерн впишутся в любой интерьер.
Материал каркаса натуральное дерево (береза)
тонировка (венге)
Материал сиденья полиуретан высокой плотности
обивка ткань износостойкая santorini 05
Прочность, простота и стиль – несколько качеств, к которым стремится любой современный человек. Такой стул станет не только удобным и практичным предметом мебели в собственном жилье (на кухне, в столовой или прихожей), но и в барах, кафе, офисных помещениях
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