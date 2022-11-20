Стул «Apriori NS» (id 300)

7 оценок

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Стул «Apriori NS» (id 300)

4.3
21 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерские стулья «Apriori NS» в стиле нео модерн впишутся в любой интерьер.
Материал каркаса натуральное дерево (береза)
тонировка (венге)
Материал сиденья полиуретан высокой плотности
обивка ткань износостойкая santorini 05
Прочность, простота и стиль – несколько качеств, к которым стремится любой современный человек. Такой стул станет не только удобным и практичным предметом мебели в собственном жилье (на кухне, в столовой или прихожей), но и в барах, кафе, офисных помещениях

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина450 мм
  • Материал каркасабереза
  • Обивкаткань износостойкая santorini

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