Товар в корзине. Перейти
Стул Руджеро, золото - фото 1Стул Руджеро, золото - фото 2Стул Руджеро, золото - фото 3Стул Руджеро, золото - фото 4

Стул Руджеро, золото

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул на металлокаркасе Махатма velutto 32, серый
Стул на металлокаркасе Махатма velutto 32, серый
Следующий Стул на металлокаркасе Kosta, белый
Стул на металлокаркасе Махатма velutto 32, серый

Характеристики товара

Описание

Размеры упаковки

Вес
6.65 кг
Объем
0.357 куб. м

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1070 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина560 мм

Похожие товары

Стул Такер, светло-серый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
8

Стул Такер, светло-серый деревянный

Стул Такер, красный деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, красный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
6

Стул Такер, красный деревянный

Стул Такер, голубой деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
138Хит

Стул Такер, голубой деревянный

Стул Такер, бежевый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
12

Стул Такер, бежевый деревянный

Стул Такер, золото деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, золото деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
9

Стул Такер, золото деревянный

Стул Такер, коричневый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, коричневый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
17

Стул Такер, коричневый деревянный

Стул Такер полубарный, белый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
14

Стул Такер полубарный, белый деревянный

Стул Такер полубарный, голубой деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
6

Стул Такер полубарный, голубой деревянный

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
21

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный

Стул Такер полубарный, графит деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, графит деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
12

Стул Такер полубарный, графит деревянный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол 13, произведённого компанией ChiedoCover
от990
5

Чехол 13

Настоящее фото товара Чехол 30, произведённого компанией ChiedoCover
от950
9

Чехол 30

Чехол 43, съемная обивка для стулаНастоящее фото товара Чехол 43, съемная обивка для стула, произведённого компанией ChiedoCover
от990
12

Чехол 43, съемная обивка для стула

Настоящее фото товара Чехол 42, габардин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от69023
890 ₽
114Хит

Чехол 42, габардин бежевый

В наличии 17 шт.
Чехол 55, темно-серыйНастоящее фото товара Чехол 55, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
12

Чехол 55, темно-серый

Чехол 29, габардин белыйНастоящее фото товара Чехол 29, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
7

Чехол 29, габардин белый

Чехол 110, габардинНастоящее фото товара Чехол 110, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от890
6

Чехол 110, габардин

Другие товары из разделастулья по виду
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
10

Стул Хит 25мм с пюпитром

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками