Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота спинки120 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Глубина сиденья250 мм
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки370 мм
- Высота упаковки30 мм
- Глубина упаковки360 мм
- Вес упаковки0.27 кг
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