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Чехол на растущий стул, серый

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота спинки120 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья250 мм
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки370 мм
  • Высота упаковки30 мм
  • Глубина упаковки360 мм
  • Вес упаковки0.27 кг
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