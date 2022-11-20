Характеристики товара
Описание
Материал: спандекс
Плотность: 200 г/м²
Цвет чехла может быть любым
Материал: спандекс
Плотность: 200 г/м²
Цвет чехла может быть любым
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Чехол 01 на стул Кьявари, красный
Чехол Е07 на стул Eames
Стул барный Порше белый
Стул барный Порше черный
Стул барный Порше красный
Столешница ЛДСП, 900x900x38
Столешница ЛДСП, 1200x800x38
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Рок синий
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная