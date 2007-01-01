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Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный
36 оценок
11 990
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Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный - фото 1Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный - фото 2Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный - фото 3Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный - фото 4Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный - фото 5

Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный

Артикул: CH-026-837
36 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота400 мм
  • Вес6,3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Столик выполнен из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), который является нетоксичным, антистатическим, устойчивым к УФ-излучениям и 100% перерабатываемым материалом.
Матовая отделка с перфорированным сетчатым рисунком.
Нескользящие накладки на ножках.

Поставляется в разобранном виде.

Количество в упаковке: 1 шт.
Размер упаковки: 1040х600х100 мм
Вес: 6,3 кг
Объем упаковки: 0.062 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота400 мм
  • Вес6,3 кг
  • Материалпластик
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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