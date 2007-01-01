Характеристики товара
Описание
Столик выполнен из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), который является нетоксичным, антистатическим, устойчивым к УФ-излучениям и 100% перерабатываемым материалом.
Матовая отделка с перфорированным сетчатым рисунком.
Нескользящие накладки на ножках.
Поставляется в разобранном виде.
Количество в упаковке: 1 шт.
Размер упаковки: 1040х600х100 мм
Вес: 6,3 кг
Объем упаковки: 0.062 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Ширина600 мм
- Высота400 мм
- Вес6,3 кг
- Материалпластик
- Цветжелтый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет