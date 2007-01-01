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Настоящее фото товара Кресло Андреа, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Андреа, белый
50 оценок
3 490
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Андреа, белый

Артикул: CH-031-743
50 оценок
Основные характеристики
  • Длина630 мм
  • Ширина540 мм
  • Высота830 мм
  • Вес5.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Эргономичная спинка и сиденье из высококачественного пластика, ножки деревянные

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина630 мм
  • Ширина540 мм
  • Высота830 мм
  • Вес5.5 кг
  • Объем0.04 л
  • Количество мест1
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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