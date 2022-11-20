Товар в корзине. Перейти
Кресло Андреа, белый - фото 1Кресло Андреа, белый - фото 2Кресло Андреа, белый - фото 3

Кресло Андреа, белый

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Berlin, пыльный голубой, велюр, цвет каркаса хром
Стул барный Berlin, пыльный голубой, велюр, цвет каркаса хром
Следующий Кресло Андреа, красный
Стул барный Berlin, пыльный голубой, велюр, цвет каркаса хром

Характеристики товара

Описание

Эргономичная спинка и сиденье из высококачественного пластика ABS, ножки деревянные

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина540 мм
  • Длина630 мм
  • Вес5.5 кг
  • Объем0.04 мл
  • Количество мест1
  • Цветбелый

Похожие товары

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49022
3 190 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

В наличии 20 шт.
Стул Eames ЗеленыйНастоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
71

Стул Eames Зеленый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 30 шт.
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 39018
8 990 ₽Оптовая цена
33

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый

В наличии 30 шт.
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

С этим товаром покупают
Чехол 57, габардинНастоящее фото товара Чехол 57, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от950
13

Чехол 57, габардин

Настоящее фото товара Чехол 13, произведённого компанией ChiedoCover
от990
5

Чехол 13

Настоящее фото товара Чехол 14, произведённого компанией ChiedoCover
от850
6

Чехол 14

Настоящее фото товара Чехол 40, произведённого компанией ChiedoCover
от990
5

Чехол 40

Настоящее фото товара Чехол 38, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
9

Чехол 38

Настоящее фото товара Чехол 27, произведённого компанией ChiedoCover
от590
9

Чехол 27

Чехол S-41Настоящее фото товара Чехол S-41, произведённого компанией ChiedoCover
от890
6

Чехол S-41

Другие товары из разделастулья по виду
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
10

Стул Хит 25мм с пюпитром

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками