Фотография Кресло пластиковое Bella, тик от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло пластиковое Bella, тик

4.2
Оптовая цена
от 3 690 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Кресло пластиковое Bella, тик
Кресло пластиковое Bella, тик
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Кресло пластиковое Bella, тик

4.2
3690 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Bella, оранжевый
Кресло пластиковое Bella, оранжевый
Следующий Кресло пластиковое Indiana, кофе
Кресло пластиковое Indiana, кофе

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес3.3 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота890 мм
  • Цвет4/10

Популярные варианты обивки

КраснаяКраснаяЗеленыйЗеленыйБежевыйБежевыйКоричневаяКоричневаяSwedish beigeSwedish beige3535Старое золотоСтарое золото0505221/08 мальборо221/08 мальбороMONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt NWhiteWhiteMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 9TEMPO 9Montana 216Montana 216BlueBlue1818blackblack
Смотреть полный каталог обивок

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 03, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.2
Новогодний чехол на стул 03
Настоящее фото товара Стул Kvadro черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Kvadro черный
Настоящее фото товара Диван офисный Царица Востока, произведённого компанией ChiedoCover
20 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван офисный Царица Востока
Настоящее фото товара Стол круглый Ostby белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
5
Стол круглый Ostby белый
Настоящее фото товара Обеденная группа Портленд, произведённого компанией ChiedoCover
28 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Обеденная группа Портленд
Настоящее фото товара Обеденная группа Дэниелс, произведённого компанией ChiedoCover
23 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Обеденная группа Дэниелс
Настоящее фото товара Обеденная группа Белбернс, произведённого компанией ChiedoCover
21 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Обеденная группа Белбернс
Настоящее фото товара Столовая группа Престиж 1+2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Столовая группа Престиж 1+2
Настоящее фото товара Кресло Байрон велюр изумруд , произведённого компанией ChiedoCover
11 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Байрон велюр изумруд
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Coccolona, красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло пластиковое Coccolona, красный

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Indiana, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
5
Кресло пластиковое Indiana, белый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Indiana, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Indiana, антрацит
Настоящее фото товара Стул Thunder Dark Blue, произведённого компанией ChiedoCover
9 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Thunder Dark Blue
Настоящее фото товара Стул Arabis, велюр Grey, произведённого компанией ChiedoCover
8 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Arabis, велюр Grey
Настоящее фото товара Стул Arabis, велюр Ash Blue, произведённого компанией ChiedoCover
8 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Arabis, велюр Ash Blue
Настоящее фото товара Стул Loreto черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 650 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Loreto черный
Настоящее фото товара Стул Malta, голубой велюр, произведённого компанией ChiedoCover
8 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Malta, голубой велюр
Настоящее фото товара Стул Malta, темно-серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
8 000 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Malta, темно-серый велюр
Настоящее фото товара Стул Malta, серо-зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
8 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Malta, серо-зеленый велюр
Настоящее фото товара Стул Malta, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
8 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Malta, зеленый велюр