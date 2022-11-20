Характеристики товара
Описание
Каркас бук, морилка старинный орех
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина490 мм
- Глубина510 мм
- Вес4,4 кг
- Цветкоричневый
Каркас бук, морилка старинный орех
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