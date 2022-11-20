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Стул Ruby, экокожа коричневая Cometa dark Brown, старинный орех - фото 1Стул Ruby, экокожа коричневая Cometa dark Brown, старинный орех - фото 2Стул Ruby, экокожа коричневая Cometa dark Brown, старинный орех - фото 3Стул Ruby, экокожа коричневая Cometa dark Brown, старинный орех - фото 4

Стул Ruby, экокожа коричневая Cometa dark Brown, старинный орех

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас бук, морилка старинный орех

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес4,4 кг
  • Цветкоричневый

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