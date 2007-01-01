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Настоящее фото товара Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех
38 оценок
5 79013
6 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - фото 1Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - фото 2Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - фото 3Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - фото 4Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - фото 5Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - фото 6Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - фото 7Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - фото 8Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - фото 9
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Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех

Артикул: CH-031-287
38 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас бук, морилка старинный орех


Габариты упаковки:

Количество изделий в упаковке: 1-2 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 5-10 кг

Количество изделий в упаковке: 3-5 шт
Ширина: 780 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 1330 мм
Объем: 0.58 м³
Вес: 15-25 кг

Полностью в разборе в коробке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес4,4 кг
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты покрытияСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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Варианты покрытия - Покрытие дерево

Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - покрытие в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - покрытие в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - покрытие в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - покрытие в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - покрытие в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - покрытие в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - покрытие в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех - покрытие в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

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