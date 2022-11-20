Стул пластиковый Snow, желтый

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Стул пластиковый Snow, белый

Характеристики товара

Описание

Особенности:
- изготовлен из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- армирован стекловолокном;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Размер упаковкимм530х950х2300 мм
Объем упаковки1.158 куб.м
Вес упаковки105 кг
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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес4.4 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке22 шт
  • Объём упаковки1.16 м3

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