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Стул Ститч Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево

9 оценок

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Стул Ститч Хани велюр серый

Характеристики товара

Описание

Мягкий стул со спинкой анатомической формы подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется велюр - прочный износостойкий материал. Внутренняя сторона спинки украшена декором в виде сот.

Прямые металлические ножки, стилизованные под темное дерево, имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Специальные подпятники не повреждают напольное покрытие и предотвращают скольжение.

Изделие будет прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным столом.

1 короб / 4шт

Габариты: 89*66*57

Вес брутто: 31,000

Объем: 0,335

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина635 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветрозовый

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