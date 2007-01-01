Характеристики товара
Описание
В элегантных и плавных очертаниях стула из серии SEVEN внимательный ценитель сразу узнает одну из самых популярных современных моделей, являющихся истинным эталоном скандинавской простоты и функциональности. Лаконичные изгибы, эргономичность, легкость и компактность – вот, пожалуй, главные отличительные особенности стульев SEVEN. Идеально подходящие для дома, офиса, а также для общественных пространств, стулья SEVEN в мгновение ока штабелируются в одну компактную конструкцию, предоставляя Вам и Вашим гостям простор для истинного полёта фантазии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина470 мм
- Высота780 мм
- Вес4.25 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалметалл, велюр
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет