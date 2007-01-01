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Настоящее фото товара Стул Seven Style латте велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Seven Style латте велюр
10 оценок
6 5906
6 990 ₽
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Стул Seven Style латте велюр - фото 1Стул Seven Style латте велюр - фото 2Стул Seven Style латте велюр - фото 3Стул Seven Style латте велюр - фото 4
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Стул Seven Style латте велюр

Артикул: CH-052-533
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота780 мм
  • Вес4.25 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В элегантных и плавных очертаниях стула из серии SEVEN внимательный ценитель сразу узнает одну из самых популярных современных моделей, являющихся истинным эталоном скандинавской простоты и функциональности. Лаконичные изгибы, эргономичность, легкость и компактность – вот, пожалуй, главные отличительные особенности стульев SEVEN. Идеально подходящие для дома, офиса, а также для общественных пространств, стулья SEVEN в мгновение ока штабелируются в одну компактную конструкцию, предоставляя Вам и Вашим гостям простор для истинного полёта фантазии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота780 мм
  • Вес4.25 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалметалл, велюр
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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