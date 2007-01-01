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Настоящее фото товара Кресло College H-8078F-5/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло College H-8078F-5/Beige
93 оценки
7 690
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Кресло College H-8078F-5/Beige - фото 1Кресло College H-8078F-5/Beige - фото 2

Кресло College H-8078F-5/Beige

Артикул: CH-022-854
93 оценки
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота930/1030 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении

Регулировка высоты (газлифт)

Крестовина: металлическая хромированная

Подлокотники выполнены из ударопрочного экологически чистого пластика с хромированными вставками

Механизм качания: Топ-ган

Ролики Стандарт BIFMA 5,1;Нейлон

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота930/1030 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Высота спинки450 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбежевый
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки220 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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