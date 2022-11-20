1 коробка / 1 шт.
Габариты: 51x49x56
Вес брутто: 4,84 кг
Объем: 0,14 м3
Стол Лидер 2
Стол Лидер 3
Стол Лидер 4
Стол Лидер 6
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Чехол 01 белый
Чехол 08 белый
Чехол 08 цветной
Чехол 42, габардин
Чехол для стола 03
Стол Лидер 9
Стол Лидер 10
Стол Лидер 11
Чехол 60
Чехол 15
Чехол 13
Чехол 38
Чехол 20
Чехол для стола 06
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Борно
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стул Eames Прозрачный
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
Стол складной Монифит
Складной стол Виктория 180
Стол складной Хавьер 150
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Кьявари Бронза, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Чехол 80 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 93 Premium
Чехол 97 Premium с подкладом
Чехол 98 Premium с подкладом
Чехол 41, журавинка
Чехол для стола 13
Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Чехол 108
Полукресло Шарлотт
Стол Равенна квадратный
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево
Стул Tolix барный голубой матовый
Стул алюминиевый 1201
Стул Изо с пюпитром, красный
Стул Офисный с пюпитром
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Стол уличный Порт
Стол пластиковый квадратный
Стул Narisawa
Стул Бостон 20мм
Стул Раунд 20мм
Стул Eames Красный
Подстолье чугунное Марко, зеленый
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 5, венге
Стол Лидер 9, белый
Стол Лофт-6
Стул Tolix Soft барный Черный матовый
Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Аквамарин
Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый
Стул Tolix Arms Soft барный серебристый
Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый
Стул Такер, красный деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Квини, розовый
Стул Квини, серый
Стул Кромвель, желтый
Стул Кромвель, мятный
Стул Кромвель, синий
Стул Кромвель, фиолетовый
Стул Монарх, розовый
Стул Монарх, серый
Стул Джулиан, серый с подлокотниками
Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый
Чехол 01 на стул Кьявари, красный
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Чехол 52 на стул Кьявари, синий
Чехол Е08 на стул Eames
Стул Лион, вельвет пыльно-голубой
Стул барный Ститч, вельвет серый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, бежевый
Стул Laval, серебристый
Стул барный Бентли, белый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стул барный Купер красный
Стул Консек барный, белый
Стул Слинг барный, черный
Стул Консек барный, золотой
Стул Лофт-11 барный
Стул Лофт-11 НМ барный
Стул Лофт-12 НМ барный
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный
Кресло Изо G
Кресло Изо GTS
Стул Изо Net
Стул Форум
Кресло Балун PLZ-2
Стул Сильвия АРМ
Стол Oslo, квадратный
Стол Eames, барный
Стул EAMES барный черный
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Стул барный Акрилик голубой
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Стул барный Фокс 75 белый
Стул барный Фокс 75 красный
Барный стул Чарлес Гост прозрачный
Стул ЛТ С12298ДБ
Стул Him and Her красный
Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки