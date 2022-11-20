Характеристики товара
Описание
Облегченное удобное кресло с оригинальным дизайном, модификация модели С-100. Предназначено для зон отдыха и ожидания небольших помещений.
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина750 мм
- Глубина680 мм
Облегченное удобное кресло с оригинальным дизайном, модификация модели С-100. Предназначено для зон отдыха и ожидания небольших помещений.
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