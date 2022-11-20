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Кресло София с подлокотниками - фото 1Кресло София с подлокотниками - фото 2

Кресло София с подлокотниками

11 оценок
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Кресло офисное / Сиена / черная кожа / алюминий крестовина
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Кресло офисное / Сиена / черная кожа / алюминий крестовина

Характеристики товара

Описание

Облегченное удобное кресло с оригинальным дизайном, модификация модели С-100. Предназначено для зон отдыха и ожидания небольших помещений.

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина750 мм
  • Глубина680 мм

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