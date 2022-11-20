1 коробка / 1 шт.
Габариты: 51x49x56
Вес брутто: 4,84 кг
Объем: 0,14 м3
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Чехол на стул журавинка
Чехол для стола 01
Стол Лидер 9
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 11
Чехол 48
Чехол 18
Чехол 29, журавинка
Чехол 13
Чехол 17, габардин, голубой
Чехол 40
Чехол 28
Чехол для стола 10
Скатерть Мати
Скатерть Ричард, круглая
Стул Азия 20мм с подлокотниками
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Борно
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Чехол 79 Premium
Стол Лидер 7
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стол Симбиоз №21
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стол складной Монифит
Стол складной Хавьер 150
Стол Грейс
Стол Молли Вишня
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Секция стульев 01
Стул Изо
Стул Изо Хром
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Чехол 96 Premium с подкладом
Чехол для стола 15
Чехол 03
Чехол 24, журавинка
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона
Подстолье чугунное Гранада
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Чехол 108
Полукресло Шарлотт
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый
Стол Равенна квадратный
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Чехол 100 Premium
Подстолье чугунное 1037
Подстолье чугунное 1217
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix барный голубой матовый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул алюминиевый 1201
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Стул Чип
Стул Barselona
Стул Раунд 20мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стул Eames Коричневый
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте
Стол Лидер 2, белый
Стол Лидер 9, белый
Стул Наполеон Бронза, деревянный
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Стул Tolix Soft барный Серебристый
Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
Стул Tolix барный Желтый глянцевый
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Такер полубарный, черный деревянный
Стул Такер полубарный, синий деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Квини, розовый
Стул Квини, серый
Стул Кромвель, мятный
Стул Кромвель, синий
Стул Кромвель, фиолетовый
Стул Монарх, розовый
Стул Монарх, серый
Чехол 01 на стул Кьявари, желтый
Чехол 52 на стул Кьявари, синий
Стул Валенсия, бархат, бордовый
Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
Стул барный Ститч, вельвет серый
Стул барный Оскар, вельвет серый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, серый
Стул барный Бентли, белый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стул барный Малави белый
Стул Консек барный, серый
Стул Слинг барный, золотой
Стул Лофт-11 Н барный
Стул Лофт-12 барный
Стул Лофт-12 М барный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный
Кресло Изо G
Кресло Изо GTS
Стул Изо PL
Стул Квета
Стол Eames DSW, прямоугольный
Стул Eames голубой
Стул Борно зеленый
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Стул Венера диамант вельвет изумрудный
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Барный стул Чарлес Гост прозрачный
Стол круглый EAMES DSW D80 черный
Стул Eames M зеленый
Стол складной Виктория 120
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Стол пластиковый Ice
Стол пластиковый Ice 2
Стул Chic кварцевый
Стул Chic крем-брюле