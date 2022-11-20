Стул Версаль велюр капучино

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Стул Версаль велюр капучино

4.8
9 990 ₽14 990 ₽
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Стул Версаль велюр зеленый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 51x49x56

Вес брутто: 4,84 кг

Объем: 0,14 м3

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Основные характеристики

  • Высота935 мм
  • Ширина480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый

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Оптовая цена
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Оптовая цена
6

Стул Блиц Дымчатый, пластиковый

Стул Венера, вельвет цвет шампаньНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет цвет шампань, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена
5

Стул Венера, вельвет цвет шампань

Стул Феникс Желтый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
8

Стул Феникс Желтый, пластиковый

Стул Квини, розовыйНастоящее фото товара Стул Квини, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Квини, розовый

В наличии 7 шт.
Стул Квини, серыйНастоящее фото товара Стул Квини, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Квини, серый

В наличии 15 шт.
Стул Кромвель, мятныйНастоящее фото товара Стул Кромвель, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Кромвель, мятный

В наличии 32 шт.
Стул Кромвель, синийНастоящее фото товара Стул Кромвель, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
18

Стул Кромвель, синий

В наличии 3 шт.
Стул Кромвель, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Кромвель, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Кромвель, фиолетовый

В наличии 72 шт.
Стул Монарх, розовыйНастоящее фото товара Стул Монарх, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99022
13 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Монарх, розовый

В наличии 5 шт.
Стул Монарх, серый Настоящее фото товара Стул Монарх, серый , произведённого компанией ChiedoCover
10 99022
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Монарх, серый

Чехол 01 на стул Кьявари, желтыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от440
5

Чехол 01 на стул Кьявари, желтый

Чехол 52 на стул Кьявари, синийНастоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от580
13

Чехол 52 на стул Кьявари, синий

Стул Валенсия, бархат, бордовыйНастоящее фото товара Стул Валенсия, бархат, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
16

Стул Валенсия, бархат, бордовый

Стул барный Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
84Хит

Стул барный Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 27 шт.
Стул барный Ститч, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Ститч, вельвет серый

В наличии 100 шт.
Стул барный Оскар, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул барный Оскар, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Оскар, вельвет серый

В наличии 63 шт.
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
13

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый

Стул Принц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принц Дымчатый, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул барный Валенсия, серыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
12

Стул барный Валенсия, серый

Стул барный Бентли, белыйНастоящее фото товара Стул барный Бентли, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
10

Стул барный Бентли, белый

В наличии 100 шт.
Стол Ария, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 700
5

Стол Ария, белая столешница, черный каркас

Стул барный Малави белыйНастоящее фото товара Стул барный Малави белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
13

Стул барный Малави белый

В наличии 100 шт.
Стул Консек барный, серыйНастоящее фото товара Стул Консек барный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
12

Стул Консек барный, серый

Стул Слинг барный, золотойНастоящее фото товара Стул Слинг барный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
10

Стул Слинг барный, золотой

Стул Лофт-11 Н барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
6

Стул Лофт-11 Н барный

Стул Лофт-12 барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
11

Стул Лофт-12 барный

Стул Лофт-12 М барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
13

Стул Лофт-12 М барный

Табурет Лофт-11 барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
6

Табурет Лофт-11 барный с подножкой

Табурет Лофт-11 Н барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой

Табурет Лофт-12 М барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 М барный

Кресло Изо GНастоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
13

Кресло Изо G

Кресло Изо GTSНастоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
13

Кресло Изо GTS

Стул Изо PLНастоящее фото товара Стул Изо PL, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
9

Стул Изо PL

Стул КветаНастоящее фото товара Стул Квета, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
9

Стул Квета

Стол Eames DSW, прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Eames DSW, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
15 99034
23 990 ₽Оптовая цена
8

Стол Eames DSW, прямоугольный

В наличии 93 шт.
Стул Eames голубойНастоящее фото товара Стул Eames голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99041
4 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Eames голубой

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Венера диамант вельвет бордовый

В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет изумрудный

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый

В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
14

Секция многоместная СМ-3

Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
11

Секция многоместная Кортес

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-2 на балке

Настоящее фото товара Барный стул Чарлес Гост прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
8

Барный стул Чарлес Гост прозрачный

Стол круглый EAMES DSW D80 черныйНастоящее фото товара Стол круглый EAMES DSW D80 черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
6

Стол круглый EAMES DSW D80 черный

В наличии 38 шт.
Стул Eames M зеленыйНастоящее фото товара Стул Eames M зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
9

Стул Eames M зеленый

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 800
14

Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
13

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый

Секция стульев Хит - золото, ромб красныйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
9

Секция стульев Хит - золото, ромб красный

Секция стульев Хит - серебро, ромб синийНастоящее фото товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
12

Секция стульев Хит - серебро, ромб синий

Стол пластиковый IceНастоящее фото товара Стол пластиковый Ice, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена
11

Стол пластиковый Ice

Стол пластиковый Ice 2Настоящее фото товара Стол пластиковый Ice 2, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
14

Стол пластиковый Ice 2

Стул Chic кварцевыйНастоящее фото товара Стул Chic кварцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 700
Оптовая цена
8

Стул Chic кварцевый

Стул Chic крем-брюлеНастоящее фото товара Стул Chic крем-брюле, произведённого компанией ChiedoCover
9 300
Оптовая цена
14

Стул Chic крем-брюле

В наличии 289 шт.
Стул Chic шоколадный