Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Высота930 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Цветтемно-серый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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