Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина530 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес8.6 кг
- Обивкавелюр Verona 27 jeans blue
- Цвет ножекметалл 40*20 RAL 9005
- Материал каркасаметалл
- Цветголубой
- Страна изготовленияРоссия
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