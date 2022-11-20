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Стул Марк, голубой велюр

Артикул: CH-050-124
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес8.6 кг
  • Обивкавелюр Verona 27 jeans blue
  • Цвет ножекметалл 40*20 RAL 9005
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияРоссия

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