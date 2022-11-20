Характеристики товара
Описание
Кресло с механизмом регулировки по высоте. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг. Обивка выполнена из прочного износостойкого велюра, устойчивого к повреждениям. Легко поддается чистке. Сиденье и спинка широкой формы эргономичные и комфортные в повседневном использовании.
Съемная подушка на сиденье, легко ухаживать.
Высота сиденья регулируется от 47 до 57 см.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 70*63*60
Вес брутто: 11,2
Объем: 0,265
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
- Ширина720 мм
- Глубина640 мм
- Вес9.2 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкозамша
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветрозовый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки630 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.26 м3
- Вес упаковки11.20 кг