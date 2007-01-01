Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Харис пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Харис пыльно-розовый
26 оценок
13 99046
25 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Харис пыльно-розовый - фото 1Кресло Харис пыльно-розовый - фото 2Кресло Харис пыльно-розовый - фото 3Кресло Харис пыльно-розовый - фото 4Кресло Харис пыльно-розовый - фото 5Кресло Харис пыльно-розовый - фото 6
Распродажа

Кресло Харис пыльно-розовый

Артикул: CH-004-289
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Рон травяной
Фотография товара Кресло Рон травяной от компании ChiedoCover.
Следующий Версаче кресло
Фотография товара Версаче кресло от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Харис регулируемое розовое мягкое обивка замша

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Вес9.2 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкозамша
  • Материал каркасаметалл
  • Цветрозовый
  • Обивказамша

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки630 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки12.7 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Габариты упаковки для логистики730
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло Шале велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шале велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от12 29055
26 990 ₽Оптовая цена

Кресло Шале велюр синий

26
  • розовый
  • синий
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло Brida светло-серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Brida светло-серое, произведённого компанией ChiedoCover
от114 790
Оптовая цена

Кресло Brida светло-серое

46
Фотография товара Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена

Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый

26
  • бежевый
  • Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый
  • синий, черный
В наличии 14 шт.В пути 4 шт.
Фотография товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 280
Оптовая цена

Кресло обеденное Freedom Экокожа Черный

5
  • черный
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/зелёный

10
Фотография товара Кресла Haven от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресла Haven, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена

Кресла Haven

9
Фотография товара Кресло College H-8369F/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8369F/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Кресло College H-8369F/Grey

9
  • черный
  • серый
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Terry Black, экокожа черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Terry Black, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49019
7 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное Terry Black, экокожа черная

6
  • серый, черный
  • черный
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло офисное Cody, экокожа белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Cody, экокожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Кресло офисное Cody, экокожа белая

5
  • белый
  • черный
  • серый
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло Felsin, белый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Felsin, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от37 390
Оптовая цена

Кресло Felsin, белый велюр

9
  • голубой, черный
  • белый, черный

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69021
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук

91
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, велюр, металл, черный, кэмел, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул мягкий поворотный, велюр, металл, черный, кэмел

15
Фотография товара Стул компьютерный Лия, пудровый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Лия, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена

Стул компьютерный Лия, пудровый

11
  • бирюзовый
  • бежевый
  • серый
  • фиолетовый
Настоящее фото товара Стул Родео Бар кросс конус, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Стул Родео Бар кросс конус, желтый

7
  • желтый
  • темно-серый
  • бежевый
  • серый
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул Мускус, пирамида, кожа, черный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пирамида, кожа, черный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Мускус, пирамида, кожа, черный, черный

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан без отстрочки, серый, ножки коричневые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан без отстрочки, серый, ножки коричневые, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99014
9 190 ₽

Стул Тюльпан без отстрочки, серый, ножки коричневые

43
Новинка
Фотография товара Стул обеденный Боско, бежевый полулён, черное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Боско, бежевый полулён, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
11 090

Стул обеденный Боско, бежевый полулён, черное основание

12
  • бежевый
  • светло-серый
В наличии 38 шт.
Фотография товара Стул барный Eren, белый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Eren, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от32 590
Оптовая цена

Стул барный Eren, белый велюр

12
Фотография товара Стул Ува NS, береза/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува NS, береза/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена

Стул Ува NS, береза/ белый

100
Фотография товара Стул Эби, коричневый, ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эби, коричневый, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена

Стул Эби, коричневый, ножки белые

13
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло лофт Селвин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Селвин, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Кресло лофт Селвин

46
Фотография товара Кресло Форест, песочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форест, песочный, произведённого компанией ChiedoCover
24 190
Оптовая цена

Кресло Форест, песочный

41
Фотография товара Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный, произведённого компанией ChiedoCover
34 390
Оптовая цена

Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный

6
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-435 MXH-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-435 MXH-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Кресло College CLG-435 MXH-A Black

10
Фотография товара Кресло College H-298FA-1/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-298FA-1/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Кресло College H-298FA-1/Grey

5
  • черный
  • коричневый
  • серый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3803/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3803/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3803/Blue

11
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Кресло Нек, раскладное, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
136 690

Кресло Нек, раскладное, капучино

6
Фотография товара Кресло Орли, желтый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Орли, желтый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
49 090

Кресло Орли, желтый, черный

7
Фотография товара Кресло Форли, светло-зеленый, мех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форли, светло-зеленый, мех, произведённого компанией ChiedoCover
98 990

Кресло Форли, светло-зеленый, мех

13
Фотография товара Кресло Клео, хром, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клео, хром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Кресло Клео, хром, черный

13

Товар в корзине

Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис пыльно-розовый
от 13 990
25 690 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69021
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук

91
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, велюр, металл, черный, кэмел, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул мягкий поворотный, велюр, металл, черный, кэмел

15
Фотография товара Стул компьютерный Лия, пудровый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Лия, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена

Стул компьютерный Лия, пудровый

11
  • бирюзовый
  • бежевый
  • серый
  • фиолетовый
Настоящее фото товара Стул Родео Бар кросс конус, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Стул Родео Бар кросс конус, желтый

7
  • желтый
  • темно-серый
  • бежевый
  • серый
В наличии 18 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности