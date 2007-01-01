Характеристики товара
Описание
Кресло Харис регулируемое розовое мягкое обивка замша
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина700 мм
- Высота890 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
- Вес9.2 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкозамша
- Материал каркасаметалл
- Цветрозовый
- Обивказамша
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки630 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки12.7 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Габариты упаковки для логистики730
- Изделия стопируютсяНет