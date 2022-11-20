Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья43.5 мм
- Глубина сиденья33 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
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Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
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