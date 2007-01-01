Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина510 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес7.25 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветголубой, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки340 мм
- Вес упаковки7.8 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет