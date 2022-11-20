Cтол МОДЕРН, 1000x1000

12 оценок

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Cтол МОДЕРН, 1000x1000

4.8
28 690 ₽
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Предыдущий товар в категории Журнальный стол МОДЕРН
Журнальный стол МОДЕРН
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Cтол МОДЕРН, 1500x1000

Характеристики товара

Описание

Обеденный стол «Модерн», 100x100 имеет классические очертания и впишется практически в любой интерьер. Устойчивая конструкция и традиционный стиль позволят этой мебели гармонично сочетаться с другими предметами интерьера и радовать вас долгие годы.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Высота74 мм
  • Длина1000 мм
  • Вес23 кг
  • Материалротанг

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