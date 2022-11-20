Обеденный стол «Модерн», 100x100 имеет классические очертания и впишется практически в любой интерьер. Устойчивая конструкция и традиционный стиль позволят этой мебели гармонично сочетаться с другими предметами интерьера и радовать вас долгие годы.
Подстолье из нержавеющей стали 1202
Барная стойка Дезмонд Х черная
Стол круглый Skabu Bro
Стол Лидер 1, 1200x800
Стул КАБРИОЛЬ 16
Диван Avec Plaisir, прямой черный
Диван Barcelona, трехместный белый
Диван Jack, аквамарин
Диван Nara, серо-коричневый
Диван Nara, серый
Cтол МОДЕРН, 2000x1000
Cтол ЛАЙТ, 800x800
Cтол ЛАЙТ, 1200x800
Стол уличный Агиос
Стол уличный Океан
Стол уличный Севу
Комплект уличной мебели Штайн-2
Комплект уличной мебели Штайн-3
Комплект уличной мебели Кемер-2
Комплект уличной мебели Кемер