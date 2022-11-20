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Стул С-8, с подлокотниками

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Характеристики товара

Описание

Кресло с мягкой спинкой.
Соединения шиповые клеевые.
Для дополнительной прочности используются косынки.
Материал – массив бука.
Обивочный материал – в ассортименте.
Покрытие – тоновая морилка, ПУ грунт, ПУ лак.

Высота стула 1030 мм;
Ширина сиденья 500 мм;
Высота посадочного места 470 мм.
Глубина посадочного места 480 мм.


По 2 стула в упаковке , обтянуты пенофлексом + картонная коробка
Размер 1 коробки (0,64*0.69*1.22) 0.539 м3 , вес 16 кг.
20 стульев это 10 коробок.
Общий вес 160
Общий объём 5.39
Стулья идут в собранном виде.

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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