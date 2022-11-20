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Стул Vento blue

Артикул: CH-036-063
33 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес15 кг
  • Объем0.3 л
  • Материал ножекХромированный металл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

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