Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина620 мм
- Высота1040 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес15 кг
- Объем0.3 л
- Материал ножекХромированный металл
- Количество мест1
- Страна изготовленияКитай
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