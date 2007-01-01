Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Solace, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Solace, хром
14 оценок
7 590
Товар в корзине. Перейти
Кресло Solace, хром - фото 1Кресло Solace, хром - фото 2Кресло Solace, хром - фото 3Кресло Solace, хром - фото 4Кресло Solace, хром - фото 5

Кресло Solace, хром

Артикул: CH-069-625
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота1000/1140 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Bliss
Фотография товара Кресло Bliss от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Concord Б/П
Фотография товара Кресло Concord Б/П от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло оператора имеет ярко выраженную эргономику спинки и сидения, что обеспечивает комфортную посадку. Максимальная нагрузка - 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота1000/1140 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья490/630 мм

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки190 мм
  • Высота упаковки445 мм
  • Глубина упаковки455 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела стулья-кресла

Фотография товара Кресло Cloud, натуральная кожа, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cloud, натуральная кожа, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
88 090
Оптовая цена

Кресло Cloud, натуральная кожа, кремовый

8
Фотография товара Кресло Kinetic, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kinetic, черный, произведённого компанией ChiedoCover
35 290
Оптовая цена

Кресло Kinetic, черный

14
Фотография товара Кресло Muse, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Muse, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Кресло Muse, пластик

13
Фотография товара Кресло Sun Б/П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Sun Б/П, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена

Кресло Sun Б/П

14
Фотография товара Кресло Вольт Т-01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вольт Т-01, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Кресло Вольт Т-01

6
Фотография товара Кресло Clay, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Clay, хром, произведённого компанией ChiedoCover
12 890
Оптовая цена

Кресло Clay, хром

8
Фотография товара Кресло Frost, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Frost, хром, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Кресло Frost, хром

15
Фотография товара Кресло Jones, пластик-люкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Jones, пластик-люкс, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена

Кресло Jones, пластик-люкс

15
Фотография товара Кресло Wilson, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wilson, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена

Кресло Wilson, пластик

6
Фотография товара Кресло-качалка Сиетл, без лозы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка Сиетл, без лозы, произведённого компанией ChiedoCover
14 390

Кресло-качалка Сиетл, без лозы

5

Товар в корзине

Кресло Solace, хром
Кресло Solace, хром
7 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности