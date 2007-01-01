Характеристики товара
Описание
Кресло оператора имеет ярко выраженную эргономику спинки и сидения, что обеспечивает комфортную посадку. Максимальная нагрузка - 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина750 мм
- Высота1000/1140 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья490/630 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки190 мм
- Высота упаковки445 мм
- Глубина упаковки455 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет