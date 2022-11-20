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Стул Kolin brown

Артикул: CH-036-070
33 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес6.75 кг
  • Объем0.053 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

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