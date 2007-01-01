Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина470 мм
- Высота880/960 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес15 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки900 мм
- Вес упаковки16.50 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет