Характеристики товара
Описание
Характеристики:
Материал сиденья: экокожа (PU)
Настройка подлокотников: нерегулируемые
Ширина подлокотников, мм.: 40
Материал каркаса: хромированный металл
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, мм.: 450*460
Размеры стула общие Ш*Г, мм.: 520*610
Высота сиденья от пола, мм.: 470
Высота стула общая, мм.: 890
Высота спинки, мм.: 450
Вес кресла нетто, кг.: 9.35
Техническая информация для оптовых клиентов
Габариты упаковки:
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2
Вес стандартной упаковки, кг.: 22.0
Габариты стандартной упаковки Ш*Г*В, мм: 730*590*510
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.22
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина610 мм
- Высота890 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес9.35 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка150
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки510 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки22 кг