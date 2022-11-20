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Кресло Эль, черный

Артикул: CH-051-555
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Характеристики:

Материал сиденья: экокожа (PU)

Настройка подлокотников: нерегулируемые

Ширина подлокотников, мм.: 40

Материал каркаса: хромированный металл

Размеры сиденья внутренние Ш*Г, мм.: 450*460

Размеры стула общие Ш*Г, мм.: 520*610

Высота сиденья от пола, мм.: 470

Высота стула общая, мм.: 890

Высота спинки, мм.: 450

Вес кресла нетто, кг.: 9.35

Техническая информация для оптовых клиентов

Габариты упаковки:

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2

Вес стандартной упаковки, кг.: 22.0

Габариты стандартной упаковки Ш*Г*В, мм: 730*590*510

Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.22

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота890 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес9.35 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки22 кг

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