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Настоящее фото товара Кресло Эль, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Эль, черный
13 оценок
8 590
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Эль, черный

Артикул: CH-051-555
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота890 мм
  • Глубина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота890 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес9.35 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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