Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина610 мм
- Высота890 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес9.35 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка150
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки510 мм
- Вес упаковки22 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет