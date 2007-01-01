Характеристики товара
Описание
Оригинальное кресло "Ray" имеет необычное дизайнерское решение. Его уникальный дизайн с "крылышками" на спинке, обтянутой прочной сеткой, придает креслу стильный и современный вид, задает эргономику и поддержку для спины. Благодаря удобной конструкции с полозьями, кресло становится универсальным и комфортным для использования в офисных помещениях.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина575 мм
- Глубина600 мм
- Высота905 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки574 мм
- Высота упаковки574 мм
- Глубина упаковки252 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет