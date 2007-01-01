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Настоящее фото товара Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный
13 оценок
14 850
Товар в корзине. Перейти
Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный - фото 1Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный - фото 2Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный - фото 3Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный - фото 4Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный - фото 5

Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный

Артикул: CH-052-513
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1280/1360 мм
  • Ширина сиденья550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1280/1360 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес20.3 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный, черный
  • Обивкаткань
  • Каркассталь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки330 мм
  • Вес упаковки22.50 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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