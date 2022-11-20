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Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный

Артикул: CH-052-513
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1280/1360 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья470/550 мм
  • Обивкаткань
  • Каркаснемонолитный сталь
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный, черный

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