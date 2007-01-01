Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина600 мм
- Высота1090 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Вес15 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
- Каркасхром
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки950 мм
- Вес упаковки17 кг
- Объём упаковки0.45 м3
- Изделия стопируютсяНет