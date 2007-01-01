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Настоящее фото товара Кресло President CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло President CF Экокожа Черный
6 оценок
33 350
Товар в корзине. Перейти
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Кресло President CF Экокожа Черный

Артикул: CH-052-506
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1090 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1090 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес15 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасхром

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки950 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.45 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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