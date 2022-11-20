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Кресло President CF Экокожа Черный

Артикул: CH-052-506
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1090 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасмонолитный хром
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный

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