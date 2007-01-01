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Стул Wind на колесах со спинкой-сеткой, мягким сиденьем и пюпитром, серый, черный - фото 1Стул Wind на колесах со спинкой-сеткой, мягким сиденьем и пюпитром, серый, черный - фото 2Стул Wind на колесах со спинкой-сеткой, мягким сиденьем и пюпитром, серый, черный - фото 3Стул Wind на колесах со спинкой-сеткой, мягким сиденьем и пюпитром, серый, черный - фото 4Стул Wind на колесах со спинкой-сеткой, мягким сиденьем и пюпитром, серый, черный - фото 5
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Стул Wind на колесах со спинкой-сеткой, мягким сиденьем и пюпитром, серый, черный

Артикул: CH-075-483
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул для общественных помещений различного профиля (актуальное решение для переговорных, зон ожидания, учебных классов).

Практичный и долговечный- нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта в процессе эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить). Штабелируется до 8-ми шт. без накладок и до 6- ти шт. с накладками.

Эргономичный - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота820 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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