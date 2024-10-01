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Сушилка для рук Fixsen hotel - фото 1

Сушилка для рук Fixsen hotel

Артикул: CH-068-179
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

В ассортимент коллекции входят аксессуары, предназначенные для использования в гостиничных номерах и зонах общественного пользования. Изделия, способные выдерживать постоянные нагрузки и простые в обслуживании.

Дизайн аксессуаров выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Идеальный блеск полированной стали и надежное качество изделий стали отличительной особенностью этой великолепной серии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина270 мм
  • Глубина200 мм
  • Высота240 мм
  • Вес3,7 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветхромированный

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Товар в корзине

Сушилка для рук Fixsen hotel
Сушилка для рук Fixsen hotel
от 21 690
В корзине

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