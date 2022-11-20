Характеристики товара
Описание
Тип цоколя: E 27
Тип лампочки: Накаливания
Количество ламп: 1
Мощность ламп (W): 40
Напряжение (V): 220
Основные характеристики
- Высота600 мм
- Диаметр200 мм
- Материаллатунь
Тип цоколя: E 27
Тип лампочки: Накаливания
Количество ламп: 1
Мощность ламп (W): 40
Напряжение (V): 220
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