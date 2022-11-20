Светильник настольный Owl с подсветкой

11 оценок

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Светильник настольный Owl с подсветкой

4.2
3 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Светильник Owl с подсветкой – это декоративное изделие, состоящее из пластикового корпуса и помещенного внутрь него светодиодного элемента. Для изготовления корпуса применяется антивандальный пластик с высокой степенью изоляции. Светильник соответствует стандарту защиты IP 44 и может использоваться во влажных помещениях, например, в банях, саунах, ванных комнатах и т.д.

Светодиодная лампа здесь одна. Она расположена в нижней части изделия и может работать в нескольких режимах в зависимости от комплектации:

  • LED. Стандартный режим. Подсветка белого цвета. Возможность регулировки не предусмотрена;
  • RGB. Более продвинутый вариант свечения. Он уже разноцветный и может регулироваться пультом дистанционного управления.

Светильники Owl подключаются к обычной розетке, но также могут работать от аккумулятора (покупается отдельно). Максимальная продолжительность автономной работы составляет 8-10 часов. При подзарядке аккумулятора выключать лампу не обязательно.

Сферы использования изделий:

  • Организация дополнительного освещения и локальная подсветка;
  • Украшение ресторанов, кафе, ночных клубов, номеров гостиниц, торговых помещений;
  • Ландшафтный дизайн;
  • Декорирование ванных комнат, бань, саун и других помещений с повышенной влажностью;
  • Благоустройство зон отдыха, детских площадок;
  • Оформление фотозон.
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Основные характеристики

  • Высота410 мм
  • Материалполиэтилен
  • Диаметр323 мм

Варианты размеров

Питание Подсветка Стоимость
220V Белая 3790
220V RGB/W 4590
Аккумулятор RGB/W 5490

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