Светильник Owl с подсветкой – это декоративное изделие, состоящее из пластикового корпуса и помещенного внутрь него светодиодного элемента. Для изготовления корпуса применяется антивандальный пластик с высокой степенью изоляции. Светильник соответствует стандарту защиты IP 44 и может использоваться во влажных помещениях, например, в банях, саунах, ванных комнатах и т.д.
Светодиодная лампа здесь одна. Она расположена в нижней части изделия и может работать в нескольких режимах в зависимости от комплектации:
Светильники Owl подключаются к обычной розетке, но также могут работать от аккумулятора (покупается отдельно). Максимальная продолжительность автономной работы составляет 8-10 часов. При подзарядке аккумулятора выключать лампу не обязательно.
Сферы использования изделий:
|Питание
|Подсветка
|Стоимость
|220V
|Белая
|3790
|220V
|RGB/W
|4590
|Аккумулятор
|RGB/W
|5490
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