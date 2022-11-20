Световая полусфера Coma 1000мм – это декоративная светодиодная фигура, оснащенная экономичной лампочкой. Лампа помещена внутрь герметичного корпуса из полиэтилена низкого давления, соответствующего стандарту влаго- и пылезащиты IP65. Светильник ударопрочный, не ломается, обладает длительным ресурсом работы и невосприимчив к осадкам, солнцу, щелочам, воде и т.д.
Фигура может иметь белое и разноцветное RGB-свечение. Переключение режимов работы выполняется при помощи пульта дистанционного управления, который идет в комплекте. Работает от сети 220V. Есть 12-вольтовый аккумулятор с автономностью 8-10 часов. При подзарядке аккумулятора лампу можно не выключать.
Области применения полусфер Coma:
Устанавливать светильник на пол можно в исходном виде. Для дополнительной фиксации на грунте могут потребоваться ландшафтные крепления. Также можно закрепить фигуру на потолке или стене при помощи подвесов.
|Питание
|Подсветка
|Стоимость
|220V
|Белая
|13390
|220V
|RGB/W
|14290
|Аккумулятор
|RGB/W
|16490
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