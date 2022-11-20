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Настенный светильник V6052-1W Sachara

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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник Sachara. Современный стиль в простом и лаконичном дизайне. Каркас золотого цвета надёжно крепится к стене с помощью планки. Светильник без плафона поможет ярко осветить небольшую часть пространства. Для освещения подойдут лапочки с цоколем E27. Данная модель идеальный вариант для практичного интерьера в современном стиле.

  • Площадь освещения 4 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 40 Вт.
  • Общая мощность светильника 40 Вт.
  • Напряжение 220V-240V V
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Основные характеристики

  • Высота325 мм
  • Ширина280 мм
  • Длина280 мм
  • Глубина110 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, золотой

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